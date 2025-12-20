T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/330 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 1464

MALİKİN ADI VE SOYADI : BELGÜZAR ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayollları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/330 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

Basın No: ILN02365427

