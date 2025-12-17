T.C.

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2025/299 Esas Tapu kayıt malikleri Emine Tiryaki, Erol Bezirkan, Fatma Bezirkan, Gülhanım Bezirkan,Hasan Bezirkan,Hava Okumuş,Hediye Kaplan,Hülya Zilek, Mecbure Bezirkan'a MemnuneTiryaki,Nimet Eyüboğlu,Rahmi Bezirkan ve Tuncay Bezirkan'a aitTrabzon İli, Arsinilçesi, Yolüstü Mahallesi 198 ada 1 parsel sayılı 28,76m² büyüklüğündeki taşınmazıntamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat: 10:30 Dosya No: 2025/306 esas Tapu kayıt maliki Ali Koz'a ait Trabzon İli, Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 19 parsel sayılı 459,65m² büyüklüğündeki taşınmazın 77,18 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat: 11:30 Dosya No: 2025/300 Esas Tapu kayıt malikleri Alipaşa Şengün, Aysen Şengün, Mehmet AliŞengün,Nimet Şengün,Şeriye Şengün,Şükriye Şengün ve Zeynep Genç'eait Trabzon İli, Arsin İlçesi,Yolüstü Mahallesi, 198 ada, 8 parsel sayılı 4.600,46m² büyüklüğündeki taşınmazın 102,21m²'lik kısmınınKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat: 10:10 Dosya No:2025/308Esas Tapu kayıt malikleri Bilal Bezirkan ile Gülhanım Bezirkan'a aitTrabzon İli, Arsin İlçesi,Yolüstü Mahallesi,192 ada, 18 parsel sayılı12,97m² büyüklüğündeki taşınmazların tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025Saat: 10:20 Dosya No: 2025/309 esas Tapu kayıt maliki Meva Taşan'a ait Trabzon İli, Arsinilçesi, YolüstüMahallesi 128 ada 24 parselsayılı 245,20 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı ve 128 ada, 22 parsel sayılı475,72m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:25/12/2025 Saat: 10:35 Dosya No: 2025/313 Esas Tapu kayıt maliki GülüşanErsoy'a ait Trabzon İli, Arsin İlçesi, YolüstüMahallesi 206 ada 5 parsel sayılı 203,97 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:10:45 Dosya No: 2023/344 Esas Tapu kayıt maliki Abdul Vahid Koz'a ait Trabzon İli, Arsin İlçesi, OğuzMahallesi 251 ada 17 parsel sayılı 823,80 m² büyüklüğündeki taşınmazın 214,12m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:11:20 Dosya No: 2025/296 Esas Tapu kayıt malikleri Elmas Keskin, Embiya Keskin,Meryem Keskin, Mustafa Keskin, Yeter Keskin veZekiye Keskin'e ait Trabzon İli, Arsin İlçesi, YolüstüMahallesi 107 ada 55 parsel sayılı 786,02 m² büyüklüğündeki taşınmazıntamamı ve 104 ada 44parsel sayılı 24,17m²'liktaşınmazın tamamıKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:10:50 DosyaNo:2025/303Esas Tapu kayıt maliki Bayram Koz'a ait Trabzon İli, Arsin İlçesi, OğuzMahallesi 253 ada3 parsel sayılı 540,13 m² büyüklüğündeki taşınmazın133,32m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:11:10 Dosya No: 2025/295 Tapu kayıt maliki Abdul Kara, Emine Kara,Hasan Kara,Hava Demirtaş,İbrahim Kara, Kemal Kara, Osman Kara,Seyfettin Kara'ya aitdava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi,Yolüstü Mahallesi, 199 ada, 12 parsel sayılı1.388,45m² büyüklüğündekitaşınmazın 120,52m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve Saati: 25/12/2025Saat:10:55 Dosya No:2025/315esas Tapu kayıt malikiNaciye Yıldız'ın dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çilekli Mahallesi, 3886 ada, 17 parsel sayılı 6.927,94m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.016,17m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir.Duruşma günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:11:35 Dosya No:2025/316esas Tapu kayıt maliki davalı Firar Turhan'ın dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, 176 ada, 8 parselsayılı 2.546,31m² büyüklüğündeki taşınmazın 60,48m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve Saati: 25/12/2025 Saat:11:40 Dosya No:2025/317 Tapu kayıt maliki davalı Halil Topaloğlu dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, 176 ada, 44 parselsayılı2.596,15m² büyüklüğündeki taşınmazın 78,20m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve Saati: 25/12/2025 saat:11:45 Dosya No:2025/318 Tapu kayıt maliki davalılar Arzu Akçay, Emine Emir, Evşen Çelik ve Hakan Topaloğlu'na ait dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi,Kavala Mahallesi, 176 ada, 41 parsel sayılı 2.232,05 m² büyüklüğündeki taşınmazın 28,80m²'lik kısmının davalı Karayolları 10. Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmakistenmektedir. Duruşma günü ve saati: 25/12/2025 Saat:11:50 Dosya No: 2025/310 Esas Tapu kayıt maliki Haydar ÇOLAK'a ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 52 parsel sayılı 155,83 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 11:25 Dosya No: 2025/312 Esas Tapu kayıt maliki Haydar ÇOLAK ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 125 ada 43 parsel sayılı 806,01 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 11:15 Dosya No: 2025/301 Esas Tapu kayıt maliki Hüseyin KOZ'a ait Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 15 parsel sayılı 1.168,33 m² büyüklüğündeki taşınmazın 68,35 m²'lik kısımları Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 11:05 Dosya No: 2025/294 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe Koç, Fatih Koç, Fatma Koç, Mehmet Koç, Murat Koç, Mustafa Koç, Selma Koç, Yakup Koç'a ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 205 ada 2 parsel sayılı 80,65 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:25 Dosya No: 2025/297 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe Zengin, Emine Keskin, Kerim Kara, Kezban Kara, Muhammet Kara, Şaduman Dakes'e ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 199 ada 70 parsel sayılı 87,12 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:15 Dosya No: 2025/307 Esas Tapu kayıt maliki Asli Çil'e ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı 140,58 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:00 Dosya No: 2025/311 Esas Tapu kayıt maliki Gülsüm Hanım Çil, Soner Remzi Çil, Tuğba Kılkıl'a ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 106 ada 1 parsel sayılı 92,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:23 Dosya No: 2025/320 Esas Tapu kayıt malikleri Ali Sakaoğlu, Gürsel Sakaoğlu, Halil İbrahim Sakaoğlu, Helime Sakaoğlu'na ait Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 39 parsel sayılı 677,66 m² büyüklüğündeki taşınmazın 11,68 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:28 Dosya No: 2025/322 Esas Tapu kayıt malikleri Ayşe Boz, Emine Boz, Faika Mazlum, Fatma Uzun, Funda Mukul, Kemal Boz, Metin Kibar, Mustafa Kibar, Seher Karamehmet, Serdar Boz, Yusuf Kibar, Züleyla Yakut'a ait Ortahisar ilçesi, Okçular Mahallesi 188 ada 19 parsel 796,82 m² büyüklüğündeki taşınmazın 57,31 m²'lik kısımları Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:18 Dosya No: 2025/321 Esas Tapu kayıt malikleri Emine Aktürk, Hasan Uzunalioğlu, Necla Duran, Rabia Akçay, Sevim Uzunalioğlu, Şevki Uzunalioğlu'na ait Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 103 ada 15 parsel sayılı 1.962,39m² büyüklüğündeki taşınmazın 722,24 m2 lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:13 Dosya No: 2025/314 Esas Tapu kayıt maliki Temel YILMAZ'a ait Yomra ilçesi, Kaşüstü Cumhuriyet Mahallesi 201 ada 11 parsel 34,65 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:08 Dosya No: 2025/319 Esas Tapu kayıt malikleri Adem Turhan, Binnur Turhan, Eyüp Turhan, Kebire Turhan'a ait Ortahisar ilçesi, Kavala Mahallesi 176 ada 22 parsel 583,16 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:03 Dosya No: 2025/298 Esas Tapu kayıt malikleri Bilal Özdemir, Fahrettin Özdemir, Fatih Özdemir, Fatma Korkmaz, Hatun Özdemir, Mehmet Özdemir, Şemsettin Özdemir, Yasin Özdemir, Zübeyde Özdemir'e ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 127 ada 16 parsel sayılı 6.252,52 m²'liktaşınmazın 102,60 m²,'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:05 Dosya No: 2025/304 Esas Tapukayıt maliki AYŞE ZENGİNEMİNE KESKİN EMİNE KESKİN KERİM KARA KEZBAN KARA MUHAMMET KARA ŞADUMAN DAKES'e ait Arsin ilçesi, Yolüstü Mahallesi 125 ada 126 parsel sayılı 56,32 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 10:40 Dosya No: 2025/302 Esas Tapu kayıt malikleri Emin Koz, Osman Koz'a ait Arsin ilçesi, Oğuz Mahallesi 251 ada 4 parsel sayılı 1.165,70 m² büyüklüğündeki taşınmazın 254,42 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ştırılma0 istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 25.12.2025 Saat: 11.00

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince











