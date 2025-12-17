17 Aralık 2025, Çarşamba

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/701
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı ve pilon yeri TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/12/2025
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 12.02.2026 SAAT: 09.30

Dosya No Mahalle Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
2025/701 Tatarlı 107/4 Müzeyyen Güler
Niyazi Işık		 3.516,22 m2 irtifak hakkı
93,44 m2 pilon yeri
2025/702 Tatarlı 107/5 Niyazi Işık 953,39 m2 irtifak hakkı
45,8 m2 pilon yeri
2025/703 Tatarlı 102/103 Serkan Yıldız
Kadir Yıldız		 4.249,7 m2 irtifak hakkı
2025/704 Tatarlı 102/101 Ethem Yıldız
Ekrem Yıldız
Fatma Yıldız
Ayşe Yıldız
Lütfiye Yıldız		 1.794,45 m2 irtifak hakkı
67,02 m2 pilon yeri
2025/705 Tatarlı 102/100 Tevhide Hatay 5.220,14 m2 irtifak hakkı
2025/706 Tatarlı 102/98 Rabia Yıldız
Seyhan Yıldız
Kadir Yıldız
Serkan Yıldız		 212,13 m2 irtifak hakkı
2025/707 Tatarlı 102/116 Alim Coşan 4.116,09 m2 irtifak hakkı
2025/708 Tatarlı 102/117 Fethi Başar 144,97 m2 irtifak hakkı
2025/709 Tatarlı 109/42 Şükriye Özdemir
Hayriye Bayırlı
Hasan Yıldız
Arif Yıldız
Rahmiye Öztürk		 3.269,65 m2 irtifak hakkı
240,25 m2 pilon yeri
2025/710 Tatarlı 109/43 Müyesser Gülen
Fazile Saatçi
Hüseyin Şen
Fatma Gündoğdu		 369,48 m2 irtifak hakkı
2025/711 Tatarlı 109/41 İsmail Kurt
Halil Kurt		 3.067,11 m2 irtifak hakkı
2025/712 Tatarlı 109/40 Aydın Gümüş
Siyami Gümüş
Mustafa Gümüş		 4.382,68 m2 irtifak hakkı
129,96 m2 pilon yeri
2025/713 Tatarlı 109/39 Hasan Yıldız 80,15 m2 irtifak hakkı
2025/714 Tatarlı 109/52 Fahrettin Işık 6.326,7 m2 irtifak hakkı
146,41 m2 pilon yeri
2025/715 Tatarlı 110/6 Niyazi Öztürk 4.069,81 m2 irtifak hakkı
2025/716 Tatarlı 110/7 Yonca Baykut 4.826,38 m2 irtifak hakkı
146,41 m2 pilon yeri
2025/717 Tatarlı 110/52 Hasan Yıldız 100,55 m2 irtifak hakkı
2025/718 Tatarlı 110/3 Aliye Işık 2.004,55 m2 irtifak hakkı
2025/719 Ormanlı 102/18 Mustafa Akın 1.662,87 m2 irtifak hakkı
118,81 m2 pilon yeri
2025/720 Ormanlı 102/49 Zuhal Mutlu
Şahide Akın
Nülifer Akın		 184,63 m2 irtifak hakkı
2025/721 Ormanlı 102/16 Ahmet Sezgin Altıntaş 1.696,61 m2 irtifak hakkı
2025/722 Ormanlı 102/15 Mehmet Baykara
Şükran İnan
İrfan Baykara
Türkan Çınar
Recep Baykara
Fevziye Yaşar		 2.339,5 m2 irtifak hakkı
2025/723 Ormanlı 102/13 Erkan Yalçın 668,29 m2 irtifak hakkı
2025/724 Ormanlı 102/4 Nazmi Çınar 325,88 m2 irtifak hakkı
2025/725 Ormanlı 102/53 Ramazan Çevik 4.108,91 m2 irtifak hakkı
102,01 m2 pilon yeri
2025/726 Ormanlı 102/7 Hasan Acar 766,45 m2 irtifak hakkı
2025/727 Ormanlı 102/6 Ali Güler 1.191,08 m2 irtifak hakkı
2025/728 Ormanlı 101/42 Mehmet Avcı 4.901,46 m2 irtifak hakkı
141,61 m2 pilon yeri
2025/729 Ormanlı 101/47 Arif Yıldız 4.293,09 m2 irtifak hakkı
2025/730 Ormanlı 101/49 Alim Coşan 685,42 m2 irtifak hakkı
2025/731 Tatarlı 102/94 Sebile Kanbur
Şadiye Akyüz
Mustafa Akyüz
Beyhan Akyüz
Emine Yılmaz
Gülhan Balkır
Elif Candaş		 176,71 m2 irtifak hakkı
2025/740 Tatarlı 109/48 Şazer Gümüş 2.630,47 m2 irtifak hakkı
2025/741 Ormanlı 101/29 Mehmet Avcı 3.282,88 m2 irtifak hakkı
139,24 m2 pilon yeri

