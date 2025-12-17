T.C.

TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/701

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı ve pilon yeri TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/12/2025

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 12.02.2026 SAAT: 09.30

Dosya No Mahalle Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/701 Tatarlı 107/4 Müzeyyen Güler

Niyazi Işık 3.516,22 m2 irtifak hakkı

93,44 m2 pilon yeri 2025/702 Tatarlı 107/5 Niyazi Işık 953,39 m2 irtifak hakkı

45,8 m2 pilon yeri 2025/703 Tatarlı 102/103 Serkan Yıldız

Kadir Yıldız 4.249,7 m2 irtifak hakkı 2025/704 Tatarlı 102/101 Ethem Yıldız

Ekrem Yıldız

Fatma Yıldız

Ayşe Yıldız

Lütfiye Yıldız 1.794,45 m2 irtifak hakkı

67,02 m2 pilon yeri 2025/705 Tatarlı 102/100 Tevhide Hatay 5.220,14 m2 irtifak hakkı 2025/706 Tatarlı 102/98 Rabia Yıldız

Seyhan Yıldız

Kadir Yıldız

Serkan Yıldız 212,13 m2 irtifak hakkı 2025/707 Tatarlı 102/116 Alim Coşan 4.116,09 m2 irtifak hakkı 2025/708 Tatarlı 102/117 Fethi Başar 144,97 m2 irtifak hakkı 2025/709 Tatarlı 109/42 Şükriye Özdemir

Hayriye Bayırlı

Hasan Yıldız

Arif Yıldız

Rahmiye Öztürk 3.269,65 m2 irtifak hakkı

240,25 m2 pilon yeri 2025/710 Tatarlı 109/43 Müyesser Gülen

Fazile Saatçi

Hüseyin Şen

Fatma Gündoğdu 369,48 m2 irtifak hakkı 2025/711 Tatarlı 109/41 İsmail Kurt

Halil Kurt 3.067,11 m2 irtifak hakkı 2025/712 Tatarlı 109/40 Aydın Gümüş

Siyami Gümüş

Mustafa Gümüş 4.382,68 m2 irtifak hakkı

129,96 m2 pilon yeri 2025/713 Tatarlı 109/39 Hasan Yıldız 80,15 m2 irtifak hakkı 2025/714 Tatarlı 109/52 Fahrettin Işık 6.326,7 m2 irtifak hakkı

146,41 m2 pilon yeri 2025/715 Tatarlı 110/6 Niyazi Öztürk 4.069,81 m2 irtifak hakkı 2025/716 Tatarlı 110/7 Yonca Baykut 4.826,38 m2 irtifak hakkı

146,41 m2 pilon yeri 2025/717 Tatarlı 110/52 Hasan Yıldız 100,55 m2 irtifak hakkı 2025/718 Tatarlı 110/3 Aliye Işık 2.004,55 m2 irtifak hakkı 2025/719 Ormanlı 102/18 Mustafa Akın 1.662,87 m2 irtifak hakkı

118,81 m2 pilon yeri 2025/720 Ormanlı 102/49 Zuhal Mutlu

Şahide Akın

Nülifer Akın 184,63 m2 irtifak hakkı 2025/721 Ormanlı 102/16 Ahmet Sezgin Altıntaş 1.696,61 m2 irtifak hakkı 2025/722 Ormanlı 102/15 Mehmet Baykara

Şükran İnan

İrfan Baykara

Türkan Çınar

Recep Baykara

Fevziye Yaşar 2.339,5 m2 irtifak hakkı 2025/723 Ormanlı 102/13 Erkan Yalçın 668,29 m2 irtifak hakkı 2025/724 Ormanlı 102/4 Nazmi Çınar 325,88 m2 irtifak hakkı 2025/725 Ormanlı 102/53 Ramazan Çevik 4.108,91 m2 irtifak hakkı

102,01 m2 pilon yeri 2025/726 Ormanlı 102/7 Hasan Acar 766,45 m2 irtifak hakkı 2025/727 Ormanlı 102/6 Ali Güler 1.191,08 m2 irtifak hakkı 2025/728 Ormanlı 101/42 Mehmet Avcı 4.901,46 m2 irtifak hakkı

141,61 m2 pilon yeri 2025/729 Ormanlı 101/47 Arif Yıldız 4.293,09 m2 irtifak hakkı 2025/730 Ormanlı 101/49 Alim Coşan 685,42 m2 irtifak hakkı 2025/731 Tatarlı 102/94 Sebile Kanbur

Şadiye Akyüz

Mustafa Akyüz

Beyhan Akyüz

Emine Yılmaz

Gülhan Balkır

Elif Candaş 176,71 m2 irtifak hakkı 2025/740 Tatarlı 109/48 Şazer Gümüş 2.630,47 m2 irtifak hakkı 2025/741 Ormanlı 101/29 Mehmet Avcı 3.282,88 m2 irtifak hakkı

139,24 m2 pilon yeri

Basın No: ILN02361553

