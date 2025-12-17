T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı ve pilon yeri TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/12/2025
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 12.02.2026 SAAT: 09.30
|Dosya No
|Mahalle
|Ada /Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/701
|Tatarlı
|107/4
|Müzeyyen Güler
Niyazi Işık
|3.516,22 m2 irtifak hakkı
93,44 m2 pilon yeri
|2025/702
|Tatarlı
|107/5
|Niyazi Işık
|953,39 m2 irtifak hakkı
45,8 m2 pilon yeri
|2025/703
|Tatarlı
|102/103
|Serkan Yıldız
Kadir Yıldız
|4.249,7 m2 irtifak hakkı
|2025/704
|Tatarlı
|102/101
|Ethem Yıldız
Ekrem Yıldız
Fatma Yıldız
Ayşe Yıldız
Lütfiye Yıldız
|1.794,45 m2 irtifak hakkı
67,02 m2 pilon yeri
|2025/705
|Tatarlı
|102/100
|Tevhide Hatay
|5.220,14 m2 irtifak hakkı
|2025/706
|Tatarlı
|102/98
|Rabia Yıldız
Seyhan Yıldız
Kadir Yıldız
Serkan Yıldız
|212,13 m2 irtifak hakkı
|2025/707
|Tatarlı
|102/116
|Alim Coşan
|4.116,09 m2 irtifak hakkı
|2025/708
|Tatarlı
|102/117
|Fethi Başar
|144,97 m2 irtifak hakkı
|2025/709
|Tatarlı
|109/42
|Şükriye Özdemir
Hayriye Bayırlı
Hasan Yıldız
Arif Yıldız
Rahmiye Öztürk
|3.269,65 m2 irtifak hakkı
240,25 m2 pilon yeri
|2025/710
|Tatarlı
|109/43
|Müyesser Gülen
Fazile Saatçi
Hüseyin Şen
Fatma Gündoğdu
|369,48 m2 irtifak hakkı
|2025/711
|Tatarlı
|109/41
|İsmail Kurt
Halil Kurt
|3.067,11 m2 irtifak hakkı
|2025/712
|Tatarlı
|109/40
|Aydın Gümüş
Siyami Gümüş
Mustafa Gümüş
|4.382,68 m2 irtifak hakkı
129,96 m2 pilon yeri
|2025/713
|Tatarlı
|109/39
|Hasan Yıldız
|80,15 m2 irtifak hakkı
|2025/714
|Tatarlı
|109/52
|Fahrettin Işık
|6.326,7 m2 irtifak hakkı
146,41 m2 pilon yeri
|2025/715
|Tatarlı
|110/6
|Niyazi Öztürk
|4.069,81 m2 irtifak hakkı
|2025/716
|Tatarlı
|110/7
|Yonca Baykut
|4.826,38 m2 irtifak hakkı
146,41 m2 pilon yeri
|2025/717
|Tatarlı
|110/52
|Hasan Yıldız
|100,55 m2 irtifak hakkı
|2025/718
|Tatarlı
|110/3
|Aliye Işık
|2.004,55 m2 irtifak hakkı
|2025/719
|Ormanlı
|102/18
|Mustafa Akın
|1.662,87 m2 irtifak hakkı
118,81 m2 pilon yeri
|2025/720
|Ormanlı
|102/49
|Zuhal Mutlu
Şahide Akın
Nülifer Akın
|184,63 m2 irtifak hakkı
|2025/721
|Ormanlı
|102/16
|Ahmet Sezgin Altıntaş
|1.696,61 m2 irtifak hakkı
|2025/722
|Ormanlı
|102/15
|Mehmet Baykara
Şükran İnan
İrfan Baykara
Türkan Çınar
Recep Baykara
Fevziye Yaşar
|2.339,5 m2 irtifak hakkı
|2025/723
|Ormanlı
|102/13
|Erkan Yalçın
|668,29 m2 irtifak hakkı
|2025/724
|Ormanlı
|102/4
|Nazmi Çınar
|325,88 m2 irtifak hakkı
|2025/725
|Ormanlı
|102/53
|Ramazan Çevik
|4.108,91 m2 irtifak hakkı
102,01 m2 pilon yeri
|2025/726
|Ormanlı
|102/7
|Hasan Acar
|766,45 m2 irtifak hakkı
|2025/727
|Ormanlı
|102/6
|Ali Güler
|1.191,08 m2 irtifak hakkı
|2025/728
|Ormanlı
|101/42
|Mehmet Avcı
|4.901,46 m2 irtifak hakkı
141,61 m2 pilon yeri
|2025/729
|Ormanlı
|101/47
|Arif Yıldız
|4.293,09 m2 irtifak hakkı
|2025/730
|Ormanlı
|101/49
|Alim Coşan
|685,42 m2 irtifak hakkı
|2025/731
|Tatarlı
|102/94
|Sebile Kanbur
Şadiye Akyüz
Mustafa Akyüz
Beyhan Akyüz
Emine Yılmaz
Gülhan Balkır
Elif Candaş
|176,71 m2 irtifak hakkı
|2025/740
|Tatarlı
|109/48
|Şazer Gümüş
|2.630,47 m2 irtifak hakkı
|2025/741
|Ormanlı
|101/29
|Mehmet Avcı
|3.282,88 m2 irtifak hakkı
139,24 m2 pilon yeri
