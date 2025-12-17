17 Aralık 2025, Çarşamba
CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/25 SATIŞ
CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 298 Ada 23 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 2.222,55 m2
Kıymeti : 24.940.450,00 TL
KDV Oranı : %20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:26
Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir. 10/12/2025
