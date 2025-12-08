T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/955 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ÇAMDİBİ Mahalle/Köy, 2 NCİ İRİM Mevkii, 2459 Parsel,
Adresi : Gazi Osman Paşa Mah. 5440 Sokak No:10 Bornova İzmirBornova / İZMİR
Yüzölçümü : 105,12 m2
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
