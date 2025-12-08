T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/152 Esas

Davacı , SAFİYE ÇOBAN ile Davalılar , ABDULLAH YELEN, ADNAN YELEN, ADVİYE SOYLU, ALAATTİN ÖZAY, ALİ GÜRÇİN, ALİ YELEN, ALİ ARDA YELEN, ALİ VOLKAN AKBAŞ, ALİME YÜKSEL, ALİYE IŞIK, ASİYE OCAK, ASLI YALÇIN, AYSER ARICI, AYŞE GÜRÇİN, AYTEN BARUT ÖZDEN, BİNAY ATIGAN, BURHAN BARUT, CAFER BARUT, CAFER DEMİR, CEMİLE YAKAR, DURDANE BARUT, DÜRDANE BARUT, EMEL GÖNEZER, EMİRTULLAH ÇAĞLAR, ERDOĞAN YELEN, FADİME ATAR, FATMA BAYRAM, FATMA ÖNEL, FATMA ÖZAY, FATMA UZUN, FATMA EMEL YELEN, FİLİZ BARUT, FUNDA ERGÜN YARDIM, GÖNÜL KAYA, GÜLAY EDREMİT, GÜLAY YILDIZ, GÜLÇİN YILMAZ, HAFİZE PALA, HAFİZE TÜRKÖZ, HALİL ATAR, HANİFE ŞIPAR, HASAN AKBAŞ, HASAN GÜRÇİN, HASAN HÜSEYİN YELEN, HATİCE İNCE, HATİCE TOPBAŞ, HAYRİYE KARACA, HÜSAMETTİN BARUT, HÜSEYİN TELCİ, HÜSEYİN SEDAT AKBAŞ, HÜSNÜ BARUT, İSMET ERGÜN, İZZET ÜNVER, KAMİL BARUT, KARABEKİR DOĞULU, KEMAL DALDAL, KÜBRA BİLGEN, MEHMET DALDAL, MEHMET TELCİ, MELTEM OKUMUŞ, MUHSİN YERLİKAYA, MUKADDES BARUT, MÜZEYYEN YELEN, NACİ DOĞULU, NEZAHAT ATAR, NİGAR ERGÜN, NİHAL IŞIK, NOMAN BARUT, NURAY ASLAN, NURTEN PEKGÜZEL, OĞUZ AKBAŞ, OKTAR YELEN, OSMAN BARUT, ÖMER YELEN, ÖMER FARUK YELEN, ÖZGE YURTSEVENLER ÜNLÜ, RAZİYE BARUT, SALİH ÖZAY, SANİYE ERGÜN, SEÇKİN BARUT, SEDAT BARUT, SELAHATTİN ÖZAY, SELDA ÇİNE, SEMİHA ŞENTÜRK, SERAP TÜRKER, SERDAR YERLİKAYA, SEVGİ BARUT, SEVİL AKBAŞ, SİBEL ERGÜN BÖLÜKBAŞI, SÜZAN ERGÜN, ŞENGÜL ALTINOLUK, ŞENGÜL ÖZEN, ŞENNUR KIREM, ŞÜKRAN DEVECİ, TANER DOĞULU, TAYFUN BARUT, ÜMMÜ SEÇİL BULGURCU, VEDAT BARUT, VİCDAN TÜRKEN, YASEMİN GÜRÇİN, ZELİHA FİLİZ, ZÜBEYDE ÇEVİK, ZÜHAL KULAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Aydın İli Çine İlçesi Soğancılar Mahallesi 130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yerde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve müdahil olmaları aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

