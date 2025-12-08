T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2024/496 Esas 27.11.2025

DAVALI NEŞET ÖZSOY'a İTAFEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi,tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın atılı bulunduğu 13/02/2026 günü saat: 09:15'da duruşmada hazır bulunmanız,veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz,aksi taktirde HMK m.147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile davaya konu; Kayseri İli Bünyan İlçesi Hazarşah Mah. 2117 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve davalı Tahsin Polat vekili tarafından ileri sürülen muhdesat iddiasının kabul edip etmediğinin mahkememize bildirmeniz aksi halde muhdesat iddiasının reddedilmiş sayılacağı dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere,yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

