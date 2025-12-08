08 Aralık 2025, Pazartesi
T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 08.12.2025 00:00 Güncelleme: 08.12.2025 00:02
Sayı : 2025/226 Esas 03.12.2025
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi Bağlarbaşı Mahallesin'de Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1577 parsel içerisinde yer alan ekli krokide A+B olarak toplamda 8.300 m2'lik (Pafta No: N39-C-15-C) taşınmazın;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02352796
#ilan.gov.tr