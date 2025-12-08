T.C. ANKARA 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/138 Esas

DAVALI : MUHAMMED İKBAL ARSLAN Yunuseli Mah. Yunuseli Bulvarı No:98 Osmangazi/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılardan Muhammed İkbal Arslan'ın bilinen adreslerine gerekçeli karar evrakı ile davacının istinaf başvuru dilekçesi gönderilmiş olup tebligatlar bila iade edilmiştir. Adres araştırmasından tespit edilen adreslere de tebligat yapılması mümkün olmadığından istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ gerekmiştir.

Mahkememiz 12/11/2024 tarihli karar ile konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ve davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davalı, vekalet ücreti yönünden kararı istinaf etmiş olup, mahkeme kararı ve davacının istinaf başvurusu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025

