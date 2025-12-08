T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/423 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/423 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 6273 Ada, 5 Parsel, 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerlemesi yapılan mesken projesinde ve mevcutta apartmanın 1. katında, merdivendençıkınca sol tarafta, asansörden çıkınca sağ tarafta yer almaktadır. Mesken kuzey, güney ve doğucephelidir. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu binanın çevre düzenlemesi yapılmış,bahçesi otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır.Dış giriş kapısı camlı ferforje demir imalat, giriş holü zemin seramik, duvarları fayans kaplıdır. Merdiven ve holleri karomozaik, korkuluğu demir imalattır. Duvarları ve tavanları plastikboyalıdır. Binada bir adet asansör yer almaktadır.boyalıdır. Binada bir adet asansör yer almaktadır.Mesken net ~105,17 m² ve brüt ~117,79 m² alana sahiptir. Mesken mimari projesinde vemevcutta; 1 salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo+wc, iklimlendirme odası ve 2 balkonhacimden oluşmaktadır. İklimlendirme odası wc olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısıdemir+ahşap, iç kapılar ahşap, pencereleri tek cam pvc imalattır. Mesken zemini laminat parkekaplıdır. Duvarları ve tavanı plastik boyalıdır. Mutfak dolapları ahşap, tezgahı mermer imalat,duvarları fayans kaplıdır. Banyo ve wc de zemin seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır.Banyoda duşakabin, hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Binanın ve meskenin kapsamlıbakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Isınmada ve mutfakta doğal kullanılmaktadır.Parselin çevresi duvar ile çevrilmiş olup kontrollü giriş çıkış kapısı doğu cephededir. Bahçe düzenlemesi yapılmış, otopark olarak kullanılmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı düzvaziyettedir. Arsası yamuk şekline benzer bir geometrik yapıdadır.

Adresi : Toros Mahallesi Mehmet Kartal Blv. No:10 M. Özdal Apartmanı Kat:1 Daire:2 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 1.252,00 m2Arsa Payı : 48/1252İmar Durumu: Konut Alanı - Ayrık Nizam - Taks:0,40 -Emsal:2,0 ve Yençok:51,50 m" olarak ayrılan bölgede bulunmaktadır.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02352786

#ilan.gov.tr