T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/794 Esas 08.10.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında yargılaması sonucunda; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke mahallesi, 135/2, 136/5, 109/6, 149/21 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık arttırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine, dava konusu 2097 parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın açılmamış sayılmasına, Davalı İzmir İli, Selçuk ilçesi, Belevi mah, nüfusa kayıtlı, Halil ve Rahime oğlu, 27/01/1957 d.lu, Mevlüt Yıldırım'ın yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, vurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

