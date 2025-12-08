08 Aralık 2025, Pazartesi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|SIRA NO
|İSİM/UNVAN
|ADRES
|DOSYA NO/TARİH
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK
|BORCUN MİKTARİ/TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|AYKAR TURİZM LTD.ŞTİ.
|HÜRRİYET MH. DR CEMİL BENGÜ CD. NO:37 DAİRE:7 KAĞITHANE/İSTANBUL
|5202-5218
29.07.2025
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.953,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|2
|AEM AMBALAJ TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ESENTEPE MAH. FERAH SK. NO:4 KARTAL/İSTANBUL
|3360-3366 20.05.2025
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.953,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|3
|ALAATTİN KOÇ
|DUMLUPINAR MAH. AHMETLER SOK. NO:14 İÇ KAPI NO:3 KADIKÖY/İSTANBUL
|4166-4182 24.06.2025
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.953,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|4
|LİVADİ MEDİKAL ESTETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|GÜLBAHAR MAHALLESİ CEMAL SAHİR SOKAK NO:26-28 DAİRE NO:6 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|2924-2929
24.05.2025
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.953,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|Başkanlığımıza, 2024-2025 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
