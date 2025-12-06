T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/107 Esas

DAVALI: HANİFİ BOZKURT Yenimahalle Mah. 1572. Sk. No:42 /9 Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Leyla BOZKURT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/03/2026 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, gelmediğiniz taktirde karşı tarafın isteği halinde yokluğunuzda duruşma yapılacağı, aleyhinize yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme davetiyesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızhususu, ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra ihtarın yapılmış sayılacağının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02353174

#ilan.gov.tr