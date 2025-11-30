İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO :2022/258Esas

KARAR NO :2023/433 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2023 tarihli ilamı ilesanık hakkında Beraat kararı verilmiştir. Müşteki Khojiakbar Rashidov'a (Bahtıyor ve Dılobar kızı, 1990 Tashkent doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve istinaf dilekçesininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.28/11/2025

Basın No: ILN02347786

#ilan.gov.tr