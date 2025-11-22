AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İlçemiz Söğütlü/Merkez Mahallesi 352 ada, 2 parseldeki Kültür Merkezinde bulunan, Şartname eki mimari kat planlarında m2 ve özellikleri verilen 1. bodrum katta bulunan Kafe, Teras ve Bahçe alanı ile zemin kattaki Kitap Kafe ve Teras alanları birlikte kitap-kırtasiye-kafeterya-oyuncak satış yeri olarak kullanılmak üzere mevcut haliyle, eksik inşaat imalatlarının tamamlanması ve ihale şartnamesinde belirtilen eğitsel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi koşuluyla, bir kültür, sanat ve turizm kenti olan Akçaabat'ımızın kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması, kamu yararı ve mahalli müşterek ihtiyacın giderilebilmesi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalesi 22/12/2025 Pazartesi günü saat 10:00' da; Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler;

a) Tebligat için adres beyanı

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Kanuni ikametgâh belgesi

d) Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname

e) Şirket olarak katılacaklar için Noter onaylı şirket yetki belgesi

f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

g) İhalelere katılmakta yasaklı olmadığına dair belge-taahhütname

h) Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

i) SGK dan ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

j) Geçici teminat mektup, dekont veya makbuzu.

Ayrıca Tüzel Kişiler İçin;

k) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

l) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

m) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

Diğer Şartlar:

a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

b) İhale şartnamesi ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, aynı yerden 2.380,00 TL + KDV bedelle satın alınabilir. İhaleye katılacakların, ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi satın alındı makbuzu ve ya dekontunun ihale dosyasına konulması zorunludur.

c) Geçici teminat bedeli Akçaabat Belediyesi hesaplarından birisine ya da Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. Bu ödemeye ilişkin dekontlar, makbuzlar ya da geçici teminat mektubu isteklilerce istekli ihale teklif dosyalarına konulmalıdır.

d) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Akçaabat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "Borcu yoktur belgesi" almaları ve ihale zarfına koyması zorunludur.

4- İhale konusu işletmeciliğin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 2.700.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 27.000.000,00 TL'dir. Geçici teminat miktarı ise %3'den 810.000,00 TL'dir.

5-Her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalana aittir.

6-İhale Dosyalarının Verilmesi:

a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten l (bir) iş günü önce (İhale gününün pazartesine denk gelmesi halinde bir önce ki Cuma günü-Resmi tatil ya da bayramlar olması halinde bu günlerden önce gelen ihale tarihinden önceki son işgünü) saat 17:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ve evraklarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle belirtilen saatlerin dışında ulaşan teklifler kabul edilmez. Bu gibi durumlarda idarenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) Akçaabat Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saati esastır. İlan olunur.

Basın No: ILN02340454

#ilan.gov.tr