ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/244 Esas

Davacı AHMET ARARAT tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çeki/çeklerin-bonoyu/bonoların iptalini istemiş olup;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/244 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 17/12/2025

ALANYA İLÇESİ TÜRKLER MAHALLESİ YANIKLAR MEVKİ (5.368,99 m2 lik alan )

DOĞUSU : TAPULAMA HARİCİ ALAN, DEVAMI ORMAN

BATISI: TAPULAMA HARİCİ ALAN

K UZEYİ : TAPULAMA HARİCİ ALAN, DEVAMI ORMAN

GÜNEYİ : TAPULAMA HARİCİ ALAN (Türkler 245 Ada 1 Parselin yaklaşık 230m kuzeyi)

Basın No: ILN02339389

