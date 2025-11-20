20 Kasım 2025, Perşembe
MERZİFON İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İLAN
T.C.MERZİFON İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/60 Esas
KARAR NO : 2025/81
Davacı BAKİ KARADUMAN tarafından mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine,"11/11/2025 tarihinde karar verilmiştir.
4721 Sayılı Yasanın 27/2. Maddesi gereğince ilan olunur.18/11/2025
