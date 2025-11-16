16 Kasım 2025, Pazar
T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C.
İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/440 Esas
Dahili Davalılar Nuran Mavruz ERKOL ve Zeynep ERKOL'a bildirime yarar adresi bulunmadığından ortaklığın giderilmesi (miras nedeniyle) davası ile ilgili varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirmesi aksi halde 6100 S.K.HMK nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zabtı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
