T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/440 Esas

Dahili Davalılar Nuran Mavruz ERKOL ve Zeynep ERKOL'a bildirime yarar adresi bulunmadığından ortaklığın giderilmesi (miras nedeniyle) davası ile ilgili varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirmesi aksi halde 6100 S.K.HMK nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zabtı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02335594

