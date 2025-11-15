BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/6313 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6313 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ: NOT: DETAYLI İLAN E-İLAN ORTAMINDA YAYIMLANMIŞTIR.

Özellikleri: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç mahallesi, 1750 parsel,11.481,58 m2 arsa üzerinde, "B.A.K. 9 BLOK KONUT VE ARSASI" ana taşınmaz niteliğindeki, "Dubleks Mesken" bağımsız bölüm nitelikli, C2 Blok 37 nolu bağımsız bölüm,9. Kat, 135 / 13315 cilt/sayfa no ve 1488 / 332443 arsa payı ile "SARUHAN ŞAHİN" adına (1/2) hisse oranında, 30/01/2017 tarih ve 6054 yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir. Taşınmazın 1/2 hissesi OĞUZHAN ŞAHİN adına kayıtlı olup, her iki borçlunun hissesi birlikte satılacaktır.

Taşınmaz mesken nitelikli olup, bina 9. Katında yer almaktadır. Taşınmazın alt katında mutfak, salon, balkon, banyo-wc ve oda, üst katında 4 oda (1 giyinme odası-duş), banyo, kiler ve teras bulunmaktadır. Taşınmaz güneybatı cephelidir. Projesi üzerinde yapılan incelemede göre 165,00 m² net alanlı, 200,00 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın doğalgaz, elektrik ve su bağlantısı mevcuttur. Taşınmaz çelik kapılıdır. Taşınmazın duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın ıslak hacimleri seramik, odalar laminant parke kaplamalıdır. Taşınmazın merdiveni alüminyum küpeştelidir. Taşınmaz mutfak dolaplı ve banyo dolaplı olup giyinme odası açık dolaplıdır.

Adresi: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2297 Sk., No:2, Ayışığı Vadi Evleri Kat: 9 Daire:37 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü: 11.481,58 m2

Arsa Payı: 1488/332443

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 6.ETAP UYGULAMA İMAR PLANINDA Taks: 0.30, Kaks:2.00 yapılaşma hakkına sahip Kısmen 2 Ve 3 Derece Kentsel Bölgesel Is Merkezleri kısmen Tic. Konut alanında kalmakta

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:55

12/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

