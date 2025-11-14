T.C. ANTALYA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2023/488

KARAR NO :2024/702



İ L A N



SANIK: MECİT SALFİC, Musa ve Saliha oğlu, 01/01/1996 RAKKA doğumlu, Adresi Meçhul

Mahkememizin23/09/2024 tarih ve 2023/488 Esas - 2024/702 Karar sayılı kararıyla sanık Mecit Salfic'in resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme suçundan TCK'nın 205/1, 62, 53/1, CMK'nın 231/5 maddelerigereğince1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ,CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, kararın sanığa tebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin sanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 HAFTA yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiyle kararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğu hususları ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02333436

#ilan.gov.tr