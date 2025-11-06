GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/21 Tereke

İHBAR EDEN : GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MURİS : NEJAT KIVRAK

MİRASÇILAR : 1- Sevgül Kıvrak- 18832600176

Manisa İli, Salihli İlçesi, Kırveli Mah. Köyü, 10 cilt no, 14 hane no da nüfusa kayıtlı, Abdülhamit ve Feride'den olma, 05/04/1948 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda adı geçen mirasçılar Sevgül Kıvrak'a yönelik olarak;

Mahkememizce tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere03/02/2026 günü saat: 10:20'de bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02326358

#ilan.gov.tr