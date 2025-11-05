GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/191 Esas

DAVALI : AHMET MIDIK - 497*****940 T.C. Kimlik Numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenlerle;

1-Yargılamanın HMK.nın 316. maddesi gereğince basit yargılama usulüne göre yürütülmesine,

2-Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK.nın 119. maddesi gereğince bulunması gereken zorunlu unsurları taşıdığı,

2-Tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini içerir meşruhatlı davetiyenin davacı tarafa, dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini içerir meşruhatlı davetiyenin davalı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına,

3-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğden itibaren davalının davaya 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının davalıya ihtarına,

Bu nedenlerle 25/11/2025 günü saat: 10:05'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/10/2025

Basın No: ILN02325749

