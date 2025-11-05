ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/349 ESAS

Mahkememizin 23/09/2025 tarih ve 2025/349esas 2025/551 sayılı kararı ile; "Açılan davanın kabulüne, Denizli ili Çivril ilçesi, ışıklı mah. Cilt No:39 Hane No:214 BSN No:16'de nüfusa kayıtlı Ramis ve Fatma oğlu, 21/09/1993 Çivril doğumlu, 21049732806 TC Kimlik Numaralı Erkan Demirkaya ile Kodırjonovna kızı, 10/02/1990 doğumlu, Özbekistan uyruklu Gulkhayo Turgunova'nın TMK 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, tarafların birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına," karar verilmiş, Kodırjonovna kızı, 10/02/1990 doğumlu Özbekistan Uyruklu Gulkhayo Turgunova tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02325596

