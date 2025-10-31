ANKARA 5. FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/123 Esas

KARAR NO : 2024/176

Davacı BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ABDULMALEK HAMOUDI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin davanın adresi meçhul davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ya tebligat yapılamamış olduğundan gerekçeli karar evrakının ve istinaf başvuru dilekçesinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken427,60 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90 TL'nin düşümü ile alınması gereken 247,70 TL'nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davalı TÜRKPATENT kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 25.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı TÜRKPATENT'e verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL peşin harç, 179,90 TL başvurma harcı,64,00 TL vekalet harcı, 23.640,00 TL basın ilan kurumu masrafı, 5.500,00 TL bilirkişi ücreti, 45,42 TL dosya kapağı masrafı, 337,00 TL posta-tebligat masrafı olmak üzere toplam 29.946,22 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa re'sen iadesine,

Dair, Davacı vekilinin ve Davalı Kurum vekilinin yüzüne karşı,davalı şahsın yokluğunda, HMK m.341 ve m.345 hükümleri gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.03/04/2024

Davacı vekili 04/07/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile mahkememizin yukarıda hüküm kısmı belirtilen 2023/123 E.- 2024/176 K. sayılı davanın reddine ilişkin kararının, istinaf incelemesi neticesinde kaldırılması ve yeniden yargılama yapılarak istemleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı ABDULMALEK HAMOUDI'a gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, 6100 sayılı HMK m.347 hükmü uyarınca davalı ABDULMALEK HAMOUDI'nın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunabileceği, süresi içinde istinafa cevap dilekçesi sunulmadığı takdirde dava dosyasının istinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne gönderileceği hususları davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/10/2025

