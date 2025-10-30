BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/737 Esas

DAVALI : KÜRŞAT MİCAN İstiklal Mah. Alemdağ Cad. No:278 D:2 Ümraniye (Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi) Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 08.11.2020 tarihinde evlendiklerini, ortak çocuklarının bulunmadığını, davalı yanın evlilik sürecinde davacıyı yalnız bıraktığını, davacının ailesi ve arkadaşları ile iletişimini kopardığını, davalı yanın evliliğin gerektirdiği edimleri ifa etmekten imtina ettiğini, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacının kusurunun davalının kusurundan daha az olduğunu, evlilik birliğinin devamının davacıdan beklenmeyecek derecede sarsılmış olup artık imkan dahilinde olmadığını, davalının kusurlu davranışlarına devam etmesi, tarafların tekrar bir araya gelmesinin mümkün olmaması ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile TMK 166 madde uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatın usulsüz tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği hususlarının ihtarına, duruşma günü: 20/11/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtarına, ilanın yayınlanması ile ihtarın yapılmış sayılmasına, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02322953

