ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ Çanakkale İLÇESİ Lapseki İHALEYİ YAPAN İDARE Lapseki Milli Emlak Şefliği 0 (286) 512 43 79

Sıra No Taşınmaz No

Taşra Dosya No Mah./ Köy Mevki Pafta No. Ada No. Parsel

No Yüzölçümü

(m²) Taşınmazın

Cinsi İmar

Durumu Hazine

Hissesi Tahmini

Satış

Bedeli (TL) Gecici

Teminat

Bedeli

(TL) İhalenin

Tarihi İhalenin

Saati

1 17110102778 Gazisüleyman Paşa Kökez 162 196 181,24 Bahçeli Dubleks Bina İmarlı

[Konut Alanı] Tam 4.600.000,00 1.380.000,00 26/11/2025 14.30

1-) İhale işlemlerine ait ihale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Lapseki Milli Emlak Şefliğinde Ücretsiz olarak görülebilir.

2-) Taşınmaz satışlarından KDV alınmayacaktır.

3-) Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

4-) Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi), ihale komisyonuna vermeleri,

b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c-) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Gerçek Kişilerin nüfuz cüzdanı suretini,

ç-) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Lapseki Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi hesabına aktarılması [Ziraat Bankası, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, TR85 0001 0000 7500 0010 0052 95] ve Lapseki Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.)

d-) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

6-) Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7-) Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz gecici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun

27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

8-) Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

9-) İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.