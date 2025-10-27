T.C.

AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN



Sayı: 2025/451 Esas

Davacı, FECRİYE SUBAŞI ile Davalı, MUHAMMET SAKIP GÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı Muş ili, Korkut ilçesi, Kapılı mah/köy, cilt no: 26, hane no: 32'de nüfusa kayıtlı, Şerif ve Nazime oğlu Muş 10/09/1981 d.lu (T.C.Kimlik No: 42436827646) MUHAMMET SAKIP GÜR'e dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Fecriye Subaşı tarafından davalı Muhammet Sakıp Gür aleyhine açılan çocuğun annesinin soyadını kullanmaya izin davasında, velayet hakları davacı annede olan müşterek çocukların soyadlarının değiştirilerek davacıya ait olan "Subaşı" soyadının kullanılmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla, davalı Muhammet Sakıp Gür'e dava dilekçesinin gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterip sunmadığı belgelerini sunması veya getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

