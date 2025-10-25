VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/262 Esas

Kırklareli ili Müsellim Köyü sınırları içerisindeki 2 Parsel sayılı 16 hektar taşınmazda MACİT adına kayıtlı 64/464 hisse üzerinde bir hak iddiasında bulunan var ise iş bu ilanı takiben üç ay içerisinde Vize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarısa esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları gerektiği 4721 sayılı TMK'nun 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02318605

#ilan.gov.tr