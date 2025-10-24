ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/245 Esas

Davacı NURİ YİĞİT ile Davalı ÇERMİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dosya içeriğinde dava konusu iki farklı taşınmazın bulunduğu anlaşılmakla;

1-)Davacının, Çermik ilçesi Kömürcüler Mahallesi sınırları içerisinde kalan Güneyinde 151,149 nolu parseller ve tescil harici yer, Batısında tescil harici yer, Kuzeyinde 147 nolu parsel ve tescil harici yer, Doğusunda tescil harici bırakılan yer ile çevrili Kömürcüler Mahallesinde olan taşınmazın adına tescili talebi ile dava açtığı, belirtilen taşınmazlara vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren bir aylık yasal süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.

2-)Davacının, Çermik ilçesi Kömürcüler Mahallesi sınırları içerisinde kalan Güneyinde 101 ada 1 nolu parsel, Batısında 101 ada 1 nolu parsel, Kuzeyinde 101 ada 1 nolu parsel, Doğusunda tescil harici bırakılan yer ile çevrili Kömürcüler Mahallesinde olan taşınmazın adına tescili talebi ile dava açtığı, belirtilen taşınmazlara vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren bir aylık yasal süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri, TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.11/07/2025

Basın No: ILN02319100

