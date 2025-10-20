T.C. İZMİR 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

Esas No : 2024/124 Esas

Mahkememizin 2024/124 Esas ve 2024/438 Karar sayılı ilamı ile; sanık (Cavit ve Cavide oğlu, 17/07/1981 BORNOVA doğumlu) YILMAZ UĞRAŞ hakkında müşteki RIDVAN DEMİR'e karşı;

- Basit kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 86/3-c., 62/1 maddeleri gereğince neticeten 5 AY HAPİS VE HAK YOKSUNLUĞU CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Gerekçeli Kararın sanığa (tebliğ edilebilmesi için kayıtlı mernis adresinin bulunamadığı, mahkememizde vermiş olduğu ifadesinde ise belirli bir adresinin olmadığı, bimekan olduğu ve sokaklarda yaşadığını belirttiği, yapılan araştırmalar sonucunda da sanığa ait herhangi bir bilgiye rastlanılmadığından) tebliğ edilemediği, mahkememizce verilen kararın 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29. 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi vaya mahkememiz Zabıt Katibine yapılacak beyanla veya tutuklu veya hükümlü olanlar için bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere başvurabileceği hususu ile ilan ücreti ve mahkeme masrafının da (sanıktan) alınacağı ilanen tebliğ olunur 15.10.2025

Basın No: ILN02314774

#ilan.gov.tr