İ L A N

T.C. HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/203 Esas 07.10.2025

MALİYE HAZİNESİ ile KANUNİ KAYYIM HATAY DEFTARDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;2025/203 E. sayılı dosyada; Hatay ili, Defne ilçesi, Meydancık Mah. 11 parsel (ifrazen 1355, 1356, 1192, 1193 ve 1194, bilahare Güneysöğüt 101 ada 72, 73 ve 74 parsel, 103 ada 21 ve 22 parsel) sayılı taşınmazın maliki AHMET OĞLU ALİ BAKİYE VERESESİ adına kayıtlı hisse ve gelirlerin,

3561 s. yasa gereğince kanuni kayyım il defterdarı tarafından 10 yılı aşkın süredir idare edildiği ve hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle taşınmazların hissedarların 4721 sayılı TMK. nun 588.maddesi gereğince gaipliğine karar verilerek, dava konusu taşınmazdaki bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın hissedarlarının bizzat kendilerinin veya kendileri hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/203 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava konusu taşınmazın maliki olan AHMET OĞLU ALİ BAKİYE VERESESİ'nin GAİPLİĞİNE, dava konusu taşınmazdaki kayyım tarafından idare edilen AHMET OĞLU ALİ BAKİYE VERESESİ'nin hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de Hazine'ye irad kaydına karar verileceği TMK.nun 32, 33 ve 588. maddeleri gereğince 1. KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur.

