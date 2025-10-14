İLAN

T.C.

GAZİANTEP

13. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/228 Esas

DAVALI : BAYRAM KISA Yukarı Dikmen Mah. 641 Sk No: 26 Çankaya / ANKARA

Davacı dava dilekçesini özetle; Davalı ile 13/08/2011 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının kendisine sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, uyuşturucu kullandığını, bu sebeple 6 yıl cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra kendisini aldattığını, 9 aydır ayrı yaşadıklarını, tüm bu nedenlerle davalı ile boşanmalarına, çocuklar için aylık 3.000'er TL'den 6.000-TL nafakanın davalıdan alınarak kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2025/228 Esas sayılı dosyası ile yürütülen boşanma davasında davalı olan, Bayram Kısa (TC:26221491366), 05/04/1987 Çankırı / Kızılırmak doğumlu, Güleser ve Mehmet oğlu, Bayram Kısa'ya çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı BAYRAM KISA'ya İLANEN tebliğ olunur.

