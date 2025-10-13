T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1469

MİRASÇI : YÜKSEL AKIN - 69373024396

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması (el yazılı) davasında yapılan açık yargılama sonucunda davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize gerekçeli karar tebliğe çıkartılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 06/06/2024 tarihli 20123/1469 esas ve 2024/715 karar sayılı ilamı ile;

" Talebin KABULÜ ile; Tokat ili, Niksar ilçesi, Dönekse mah./köyü, 43 cilt, 19 hane, 61 bsn'de nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Ayşe'den olma, 01/11/1949 doğumlu olup 20/11/2023 tarihinde vefat eden 21491468308 T.C. Kimlik numaralı muris HALİME DEMİR tarafından düzenlendiği belirtilen 05/01/2023 tarihli ve 17/02/2023 tarihli vasiyetnamelerin açılarak okunduğunun ilgililere tebliğ edildiğinin tespiti ile VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA" istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 29.11.2024

