T.C. KUMRU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/8 Esas

İLAN

Davacılar , MUSTAFA SÜSÜN, ÖMER SÜSÜN ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Kumru İlçesi, Yalnızdam Mahallesi 154 ada 16 parsel ve 154 ada 14 parsel sayılı taşınmazlarda tescil harici bırakılan ve yol olarak tespit edilen alanın Davacılar Ömer Süsün ( Mustafa oğlu 1956 doğumlu) ve Mustafa Süsün (Mustafa Oğlu1973 doğumlu), adına tapuya tescili talep edildiğinden bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/74esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte başvurmaları ilan olunur. 11/09/2025

