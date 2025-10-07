İLAN

BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş'DEN

Akaryakıt İstasyonu Ve Otel Yeri İle birlikte Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazları, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İŞİN ADI: Akaryakıt İstasyonu Ve Otel Yeri İle birlikte Kat Karşılığı İnşaat Yapım işi

İLİ: Şanlıurfa

İLÇESİ: Eyyübiye

MAHALLESİ: Karakoyunlu Mahallesi

CİNSİ: Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ: 43259,92 m²

ADA ve PARSEL: 8124/1- 8124/2 – 8125/1-- 8126/1 -8127/1

TAHMİN EDİLEN BEDELİ (Pay Cetvelinde İdareye Bırakılacak 196 Adet Bağımsız Bölümün Tutarıdır.): 721.500.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 21.645.000,00 TL

İHALE TARİHİ: 13/10/2025

İHALE SAATİ: 10:00

1- Asgari İstenenler: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Onaylanan Mimari Projelere Göre; ihale dokümanında yer alan Pay Cetvelinde Gösterilen Dükkanlar ve Daireler Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş ve Hak Sahiplerine Bırakılacaktır.

Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş'nin pay cetvelinde istemiş olduğu bağımsız bölümlere ilave olarak, ihalede İdare'ye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü açık arttırma sonucu en yüksek parasal tutarı (TL) ödemeyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen kriterleri sağlayan yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kamberiye Mahallesi Adalet Caddesi U2-B Blok no:6/B iç kapı no:10 Haliliye/ŞANLIURFA adresinde yapılacaktır.

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 08.00-17.00 saatleri arasında Kamberiye Mahallesi Adalet Caddesi U2-B Blok no:6/B iç kapı no:10 Haliliye /ŞANLIURFA adresinde bulunan, Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş İhale Servisinde görebilirler. İstekliler doküman satın almak için Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş'nin Ziraat Bankası TR15 0001 0022 6670 7942 6950 01 nolu iban hesabına 1.000,00 TL yatırılarak dekontun idareye ibraz edilmesi halinde temin edebilirler.

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş İhale Servisine imza karşılığı teslim etmelidirler. Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş'ye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5- istenen belgeler

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eki pay cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı örneği, noter tasdikli imza beyannamesi,

d). Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Bankalardan alınmış 21.645.000,00 TL tutarında geçici teminat mektubu veya bu teminat tutarının, Beltaş İmar San. Ve Tic. AŞ'nin Ziraat Bankası TR15 0001 0022 6670 7942 6950 01 nolu iban hesabına yatırıldığına dair dekont,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) 2025 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge,

j) 2025 yılı içerisinde S.G.K.'dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

YAMBİS veya ŞANTİYEM kayıt Numarası

i) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler.

k) İş deneyim Belgesi: Belgeye esas inşaat alanı en az 15.000 m2 olmalıdır.

İstekliler, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam yapı inşaat alanı 15.000 m2'den az olmamak üzere ihale konusu benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu işler veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az F grubu müteahhitlik karnesi,

l) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (g), (h) (ı) (i) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

n) Şartname alındığına dair dekont

6- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İşin süresi 650 (ALTIYÜZ ELLİ ) takvim günüdür.

İletişim: 0 414 313 94 94

İLAN OLUNUR.

