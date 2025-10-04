T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2020/457

Karar No: 2025/466

Mahkememizin 18/09/2025 tarih, 2020/457 Esas, 2025/466 Karar sayılı kararı ile sanıkRahim ve Sahnaz oğlu, 1979 Azerbeycan doğumlu BABAKJAVIKYAR ın, sanığıolduğu Hırsızlık suçundan HAGB kararı verildiği, kararın sanığatebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmenbulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğolunur. 01/10/2025

Basın No: ILN02306032

#ilan.gov.tr