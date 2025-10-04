İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/481 Esas

KARAR NO: 2025/323

Davalı IRYNA HEDERYM' in Tekin Sok. Turhan Apt. No:24 D:14 Kağıthane/İSTANBUL adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

1-Davanın Kabulü ile, ZONGULDAK İli, ÇAYCUMA İlçesi, HELVACILAR Köyü/mah. Cilt 55, Hane 7, Bsn 69'da nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve FATMA'den olma, Çaycuma 15/09/1976 doğumlu, 194......18 T.C Nolu davacı NİHAT BAŞLI ile Ukrayna Uyruklu davalı IRYNA HEDERYM'in BOŞANMALARINA,

2-20.000TL maddi ve 20.000TL manevi tazminatın karar kesinleştikten itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazla isteğin reddine,

3-Peşin harcın mahsubu ile 534,70TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan toplam 32.572,40TL (başv.+peşin harç+müzekkere+talimat+ilan ücreti) ile 30.000TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yada başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair verilen karar davacı vekili ve davacı asilin yüzlerine karşı 17/06/2025 tarihinde karar verilmiş olup;

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı IRYNA HEDERYM'a tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

Basın No: ILN02306030

