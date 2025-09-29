T.C. AYDIN İCRA DAİRESİ



2024/1077 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1077 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Efeler İlçe, ORTA Mahalle/Köy, TEPECİK Mevkii, 180 Ada, 13 Parsel,

Adresi : Orta Mahalle Sanayi Caddesi 32/1A Efeler/Aydın

Dosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre;"Orta Mahalle Sanayi Caddesi 32/1A Efeler/AYDIN adresinde bulunan taşınmaz tapuda; Aydın İli, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, Tepecik mevkisinde 180 ada 13 parsel, 135,38 m² yüzölçümlü "Bodrum Katı Depo, Zemin Katı İşyeri ve Birinci Katı Mesken Olan Betonarme Bina" vasıflı olarak 1/1 tam hisse ile Fahrettin oğlu-Cihan IŞIKLAR adına kayıtlıdır.

Taşınmazın Adresi; Orta Mahalle Sanayi Caddesi 32/1A Efeler/AYDIN Taşınmazla ilgili Efeler Belediyesinde yapılan araştırma ve temin edilen belgeler içerisinde inşaatın başlangıcında verilmiş 19.03.1979 tarih ve 179/26 nolu ilk yapı ruhsatı ve taşınmazın bulunduğu bina için düzenlenmiş 20.11.1979 tarih ve 83/3 nolu Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina yaşı yapı ruhsatı tarihi itibari ile yaklaşık 46 yıldır. Ana taşınmaz 1/1000 Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 katlı konut alanında bulunmaktadır. Ana taşınmaz 1. Sanayi sitesi içerisinde Aydın-Denizli karayoluna 240 mt, şehir merkezine 960 mt mesafede bulunmaktadır. Üzerinde ruhsata esas projesinde bodrum, zemin ve 5 normal katlı olarak projelendirilmiş olmasına rağmen yerinde bodrum+zemin+1 normal katlı olarak yapılmış bina bulunmaktadır. Taşınmazın kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiştir. Projesine göre bodrum katında 66,00 m² depo ve 61,40 m² sığınak, zemin katında 117,00 m² dükkan ve normal katta antre+hol, salon+salomanje, 2 oda, mutfak, banyo, wc+lvb. ve 2 balkon olmak üzere brüt 93 m², net 73 m² kullanım alanlı mesken nitelikli daire bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC doğrama, zemin kat dükkan ve apt girişi elektrikli kepenklidir. Taşınmazın fiziki durumu dikkate alındığında yıpranması fazladır."denilmiştir.

Yüzölçümü : 135,38 m2

İmar Durumu :Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahalle 180 ada 13 parsel nolu taşınmaz Mülga Aydın Belediyesi Meclisinin 26.02.2002 tarih ve 21 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına göre; "Bitişik nizam 6 (altı) katlı konut alanında" yer almaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:48

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:48

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:48

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02301521

#ilan.gov.tr

.