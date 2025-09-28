İLAN

T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/257 Esas

Davacı , ENGİN ÇELİK KADIGİL tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) Davası nedeniyle; dava konusu İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Binkılıç, 2713 parsel sayılı taşınmaz hakkında Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davası açılmış olup, dahili davalı ENGİN CENKER'e yapılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle dahili davalı ENGİN CENKER adına duruşma gününün, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarını ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; araştırmalar sonucunda tespit edilen adresi ''BRUGGACKERSTR. 12 GLATTBRUGG 8152 9974 İSVİÇRE '' olan dahili davalı ENGİN CENKER'in duruşma günü olan 13/01/2026 günü saat: 09:45'da Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Fen raporu, Bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu duruşma günü, dava dilekçesi ve bilirkişi raporu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 23/09/2025

Basın No: ILN02302076

