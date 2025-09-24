2. İLAN

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/237 Esas



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 989 ada, 114 parsel sayılı taşınmazın 10/24 hisse maliki Arusyak Tırhanyan ve 14/24 hisse maliki Arusyak Yereciyan'ın gaipliğine ve tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu 2. ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarının Mahkememizin 2024/237 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 12.09.2025

