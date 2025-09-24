T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/547 Esas

Karar No: 2025/546



İ L A N



Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.05.2025 tarihli ilamı ile sanık ABDALLAH A. A. ALSAYED hakkında 5237Sayılıkanunun 79/1-a maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 16.660,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Adnan ve Monıra oğlu, 13/11/1994 FİLİSTİN doğumlu sanık ABDALLAH A. A. ALSAYED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 12.09.2025

