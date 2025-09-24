T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/353 Esas 10.09.2025

Konu: İlanen Tebligat

İLANEN TEBLİĞ



Bakırköy 9 Aile Mahkemesi,

Davalı FİLİZ EZEN, Ahmet ve Yaşariye kızı, 08/03/1996 doğumlu, 1213...6546 TC kimlik numaralı, Çatalçeşme Mah. 213. Sok. No.5Çekmeköy/ İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davalı RASİM ERİK, Halit ve Nazlı oğlu, 03/05/1985 doğumlu, 5056...3186 TC kimlik numaralı, Çatalçeşme Mah. 213. Sok. No.5Çekmeköy/ İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından davalılar, FİLİZ EZEN ve RASİM ERİK aleyhine mahkememize açılan Ana baba Rızası Arama davasının açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 13/11/2024 tarih, 2024/353 Esas, 2024/768 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Dava şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddine" dair karar verilmiştir.

Kararın adresi meçhul olan davalılar Filiz EZEN ve Rasim ERİK'e ilanından itibaren 7gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02298503

