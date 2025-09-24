T.C.

ANTALYA

15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : ADNAN KAHVECİOĞLU -Tahsin ve Alime oğlu 1983 D.lu Mersin

Bozyazı Kızılca mah. Nüfusuna kayıtlı

Mahkememizin 20/06/2025 tarih 2024/515 esas 2025/544 karar sayılı ilamı ile sanık Adnan

Kahvecioğlu hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmiş sanığa

karar tebliği edilemediği anlaşılmakla,

1-Sanık Adnan KAHVECİOĞLU'nun, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK'nun 299/1, 53/1, 58 maddeleri uyarınca suçun işleniş biçimine, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına, sanığın kastının yoğunluğuna nazaran takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dair, kararın7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ve sanık vekilinin temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 14 günlük yasal süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunarak beyanının tutanağı geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 19/09/2025

