T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/632 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı, tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından aleyhinize verilen 6284 Sayılı Koruma Kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM:

Talebin 3 ay süre ile kabulüne;

1-6284sayılı yasanın 5. maddesinin (a) bendi gereğince; tedbir isteyene yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2-6284sayılı yasanın 5. maddesinin (c) bendi gereğince; korunan kişiye ve bu kişinin bulunduğu konuta, okula veya iş yerine yaklaşmamasına,

3-6284sayılı yasanın 5. maddesinin (g) bendi gereğince; bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine,

İncelenen talep üzerine 6284 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Ankara 21.Aile Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

İLGİLİ KİŞİ : ALİ EKBER BABAYİĞİT - 10823466594 Durali Alıç Mah. 953. Sk. No:10/40 Mamak/ ANKARA

İli, İlçesi, Mah/ köy, Cilt, Aile sıra No, sırada nüfusa kayıtlı, YUSUF ve MÜRŞİDE oğlu/kızı, 01/10/1984 Doğumlu

