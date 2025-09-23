İ L A N



T.C.

ELMALI

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/650 Esas Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sonunda;Mahkememizin 01/11/2024 tarihli, 2022/650 Esas, 2024/624 Karar sayılı ilamı ile;

1-Davanın KABULÜ ile, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bozhüyük Mahallesi 130 ada 18 parsel (eski 1245 parsel) sayılı taşınmazda davalıların hissesine düşen toplam kamulaştırma bedelinin 63.403,55 TL olarak tespitine,

2-Dava konusu Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bozhüyük Mahallesi 130 ada 18 parsel (eski 1245 parsel) sayılı taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına TESCİLİ ve TMK'nın 999. maddesi uyarınca YOL OLARAK TERKİNİNE,

3-Mahkememizce belirlenen 63.403,55 TL'nin tamamının davalıya derhal ödenmesine,bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına,

4-Dava, açılma tarihinden 4 ay içerisinde sonuçlandırılmadığından derhal ödenmesine karar verilen 63.403,55TL'ye davanın açılma tarihi 19/10/2022 tarihinden 4 ay sonrası olan 19/02/2023 tarihinden karar tarihi olan 28/10/2024 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, işletilen yasal faizin davalıya ödenmesine,

5-Tapu kaydında bulunan ipotek ve haciz bedellerinin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

6-Karardan bir suretin Elmalı Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

8-Kamulaştırma yasasının 29. maddesi gereğince yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Davacı kurum tarafından yatırılan gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacı kuruma iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda yapılan açık yargılama sonucunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı Ahmet ve Havana oğlu 11/07/1993 doğumlu Harun Altıntaş'ın yerleşim yeri adresinin bilinmediği, mernis adres bilgisinin boş olduğu, tüm aramalara rağmen tesbit edilemediğinden mahkeme ilanının davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilamın ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren de 2 hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02298041

#ilan.gov.tr