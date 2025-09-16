T.C.

ADANA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ

Esas No : 2025/153

Karar No : 2025/429

SANIK: OĞULCAN ŞENGÖZLÜ, Muhittin ve Münire oğlu, 16/09/1998 SEYHAN doğumlu. Sinanpaşa Mah. 4068 Sk. 1 No: 32İç Kapı No: 2 Yüreğir/ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:12964324764

Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Suç Tarihi : 05/02/2024

Karar Tarihi : 26/06/2025

Verilen Hüküm: Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan CMK'nın 193/2. maddesi delaleti ile CMK'nın 223/2.a maddesi uyarınca BERAATİNE,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ya da başka yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla sözlü veya yazılı başvurmak suretiyle verilen karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025

Basın No: ILN02294153

