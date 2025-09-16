T.C. ADANA

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı: E.10430259-2024/417-Ceza Dava Dosyası 09.09.2025



İ L A N

Basit Yaralama suçundan, Hasan ve Mehdiye oğlu, 01/01/1985 Halep doğumlu Zekeriya MAKSUS hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın beraatine karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık Zekeriya Maksus'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Türkiye Geneli 50.000 altı tirajlı gazetede ve Genel İnternet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

