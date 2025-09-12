İLAN

T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/837

DAVALILAR : 1-AYŞE AYNUR ACAR- Adnan ve Sahide kızı, 16/02/1962 doğumlu, TC:42946506130

2-İLKNUR MUHAMMET-Adnan ve Sahide kızı, 06/10/1960 doğumlu, TC:17593987830

3-SAHİDE ACAR- Sırrı ve Vahide kızı, 20/05/1941 doğumlu, TC:40813509246

Davacı Yılmaz Akyer tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda yurt dışı adresinize çıkartılan tebligat gereğince tarafınıza ulaşılamadığı anlaşılmakla tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava tahkikat aşamasında olup, bu tebligatın size ulaşmasından itibaren ''HMK'nun 122 ve 127md. gereği dava dlk. teb. itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129.md.uygun dilekçe ile davaya cevap usulü itirazı ve delillerini HMK 126. md. gereği ibraz edebileceği; 122./2 md iki haftalık kesin sürede ibraz etmezse HMK'nun 128 mdsinde vakıaları inkar etmiş ve 131. mdi gereği cevap dilekçesinde ilk itirazları bildirmezse vazgeçmiş sayılacağı, HMK'nun 129/2. md yollaması ile 121 md göre cevap dlk. gösterilen ve davalının elindeki belgeleri harç ve vergiye tabi olmaksızın düzenlenmiş örneklerinin mahkemeye verilmesi ve getirtilecek belge-dosyalar içinde bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapılması 250-TL delil avansının yatırması TEBLİĞ OLUNUR.'' hususu ve mahkememizce yapılacak olan 01/10/2025 tarihli duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilandan 1 hafta sonra tebligat yapılmış sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02292290

#ilan.gov.tr