T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/213 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/213 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 799 Ada, 203 Parsel, 2.246,00 m2 Yüzölçümlü, 88/6016 Arsa Paylı, Zemin Kat, 20 Numaralı Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Mete Sokak, Simitaş 30A Blok, No:65, Daire İç Kapı Numarası: 110 (20 nolu Bağımsız bölüm) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ayrık - ikiz nizam, 3-4 katlı konut kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 2.246,00 m² yüzölçümlü, hafifi eğimli birtopoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet ikiz girişli betonarme karkas yapı inşa edilmiştir. Bina dahilinde, mimari projesine göre toplam 60 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde 1. bodrum kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 20 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre zemin katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, banyo, hol ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 68 m² yaklaşık brüt 78 m² alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odanın yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır.

Adresi : Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Mete Sokak, Simitaş 30A Blok, No:65, Daire İç Kapı Numarası: 110 (20 Nolu Bağımsız Bölüm) Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.246,00 m2

Arsa Payı : 88/6016

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, E-59662083-754- 3998/4914 sayılı imar durum belgesine göre 799 ada 203 parsel sayılı taşınmaz; " İlgi davaya konu, Güngören İlçesi A.Nafiz Gürman Mahallesi Mete Sokak, No:65-67 kapı numaralı 69/1 Pafta 799 ada 203 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ticaret+hizmet+konut alanında kalmakta olup, KAKS:1.00, Hmax-3 kat irtifalı, blok yapı nizamında yapılanma şartına haizdir. Meri plan notlarının 22. maddesinde; A.Nafiz Gürman Mahallesi ve M. Nesih Özmen Mahalleleri ile Tozkoparan Mahallesinin Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları dışında Konut, Yol Boyu Ticaret, Ticaret+Hizmet+Konut alanlarında kalıp 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli meri bölge planıyla irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde meri plan öncesi alınan ruhsat ve/veya iskan belgesindeki yasal haklarına göre uygulama yapılacaktır. Yeni yapılacak binalarda fonksiyon, yapı nizamı ve çekme mesafeleri ruhsat ve/veya iskan belgesindeki müktesep haklar doğrultusunda belirlenecektir. Ön bahçe mesafesinde minimum 1,5 metre altında olmamak kaydıyla mevcut teşekkül istikametine uyulacaktır. Meri bölge planında tanımlanan terklerin yapılması kaydıyla müktesep hakların kullanılabilmesi için yan ve arka bahçe mesafeleri 3 metreye kadar düşürülebilir." denilmektedir. Ayrıca, Meri plan notlarının 39. maddesinde "Tevhit Şartı Aranmaksızın 1000 M² ve Üzerinde Alansal Büyüklüğe Sahip, Üzerinde En Az 50 Bağımsız Birim Bulunan Konut Kullanımlı Site

Kooperatif Vb. Parsellerde Eski Yapı/Yapıların 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Yıkılarak Yeniden Konut Yapılması Durumunda Meri Planda Belirtilen Bahçe Mesafelerinin Sağlanması Ve Otopark İhtiyacının Parsel Bünyesinde Sağlanması Şartıyla Meri İmar Hakkına Konu İrtifa Değeri 1 Kat Artırılarak Uygulama Yapılır. 1000 M² Alansal Büyüklüğe Sahip Site Kooperatif Vb. Parsellerin Komşuluğunda İmarlı Parsel Olmaması Sebebiyle Tevhid Yapılamaması Durumunda Bağımsız Birim Sayısına Bakılmaksızın Bu Madde Hükümleri Uygulanır. "denilmiştir.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 28/03/1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 14:10

01/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02283987

#ilan.gov.tr