MERSİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Mahkememizden verilen 23.12.2021 tarih ve 2013/309 Esas ve 2021/217 Karar sayılı gerekçeli kararının,bir kısım davalılar vekili Av. Abdullah Erkol, bir kısım davalılar vekili Av. Suud Metin ve davalı Şükriye Aslan'ın istinaf başvuru taleplerinin davalılar Ali Gülü Könte, Savaş Tay, Ayşe Sevim(Halil İbrahim kızı), Ayşe Sevim, Hıdır Tay, Elif Eralp(Uysal), Ayşe Fatma Doğançiçek ve Şaban Şahbaz'a tebliğine karar verildiğinden; HÜKÜM :1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Mersin ili, Erdemli ilçesi, Karahıdırlı/Hacıalanı mahallesi, 121 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile, tespitteki yüz ölçümü ve vasfı ile taşınmazın 3 pay kabul edilmek suretiyle 1 payının 43081409256 T.C. kimlik numaralı Hasan Kurnaz, 1 payının 43360399940 T.C. kimlik numaralı Celil Genç, 1 payının 43357400062 T.C. kimlik numaralı Ramazan Genç adına TESPİT ile TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

